مكتب الشارقة صديقة للطفل يطّلع على تجارب مدينة لشبونة

المصدر: (لشبونة - البيان)

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اطّلع وفد من مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، خلال زيارة للبرتغال، على أفضل المبادرات العامة التي تخص المدن الصديقة للطفل من خلال جولة في متاحف ومدارس ومؤسسات معنية بالأطفال واليافعين في البرتغال، بهدف تعزيز الخبرات والمعارف للارتقاء بمكانة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين والعائلات.

واجتمع الوفد - الذي ترأسته الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل - بمسؤولين من المجلس البلدي للشبونة ومنهم فاطمة بيريرا مستشارة عمدة المدينة وماريسا ماتيوس رئيسة قسم التدخل الاجتماعي وفريق عمل اليونيسيف (برتغال) ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الطرفين. وقالت الدكتورة حصة الغزال: إن الشارقة ولشبونة استفادتا من تبادل الخبرات والتجارب خلال الزيارة حيث تعرفنا على الرؤى والاستراتيجيات والبرامج وآليات التخطيط في مختلف مجالات رعاية الأطفال والتي من شأنها أن تعزز من تجربة الشارقة.

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