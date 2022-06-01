2700 مستفيد من أنشطة «الإمارات للتوحد» مارس الماضي

المصدر: (عجمان - البيان)

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عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد اجتماعه الخامس لعام 2022، في مقر المكتب التنسيقي للجمعية بمركز عجمان لريادة الأعمال، برئاسة ماجد سلطان المهيري، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، حيث استهل المجلس أعماله بالدعاء للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين مآثره وإنجازاته الخالدة لخدمة أبناء دولة الإمارات، والمقيمين عليها، والنهوض بالمسيرة التنموية للدولة استكمالاً لمسيرة الآباء المؤسسين.

وبارك المجلس خلال اجتماعه انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، مستعرضين اهتمام ورؤية سموه في دعم أصحاب الهمم، وتلبية متطلباتهم في مجال الصحة والرياضة والرعاية والتأهيل، مؤكدين أن سموه هو خير من دعم قطاع رعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية. كما استعرض المجلس إنجازات شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، والفعاليات، التي انطلقت في مارس الماضي، حيث تم إنجاز 30 نشاطاً و9 مبادرات بالشراكة مع 29 شريكاً، استفاد منها أكثر من 2700 شخص.

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