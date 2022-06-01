اختتام برنامج «مهارات التواصل الفعّال مع الآخرين» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة البرنامج التدريبي «مهارات التواصل الفعال مع الآخرين»، الذي عقد في بيت الحكمة يومي 30 و31 مايو الماضي، مستهدفاً مشاركة أعضاء شبكة الاتصال الحكومي من العاملين في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية التابعة لإمارة الشارقة.

ويأتي البرنامج التدريبي ضمن برامج شبكة الاتصال الحكومي الرامية إلى دعم قدرات العاملين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة واستقطاب أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في الإمارة.

أنشطة

وتناول البرنامج التدريبي الذي قدمه المدرب عز الدين أحمد العديد من الأنشطة التفاعلية والنماذج الناجحة التي تهم كل موظف مهما كانت طبيعة عمله أو مستواه الإداري أو نوع المؤسسة التي يعمل بها وحمل طابعاً جديداً، حيث ركز على اعتماد أساليب متنوعة للشرح تكون بعيدة عن النمط التقليدي مثل استخدام الأدوات المرئية والأدوات المحسوسة كالمجسمات واللوحات، إضافة إلى الألعاب والتمارين التي تعمّق فهم المشاركين للأفكار من خلال جو مرح وودي ولعب وتمثيل الأدوار ودراسات الحالة.

أساسيات

ويهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف على أساسيات ومكونات عملية الاتصال واكتساب المهارات الأساسية لعملية التواصل الفعال وطرق التواصل المختلفة والتعامل مع عملية التواصل بشكل إبداعي مبتكر وغير تقليدي.

وأكدت هدى الدح مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن شبكة الاتصال الحكومي تسعى من خلال مبادراتها بتنظيم مثل هذه البرامج التدريبية إلى تعزيز دور إدارات الاتصال الحكومي في المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بالشارقة وتنمية قدرات العاملين في الاتصال والتواصل إضافة إلى ضرورة التركيز على التفكير خارج الصندوق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز