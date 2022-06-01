بلدية الظفرة تنجز حديقة في أم الأشطان

المصدر: (الظفرة - وام)

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افتتحت بلدية منطقة الظفرة حديقة أحياء مصغرة في أم الأشطان بمدينة غياثي وذلك تلبية لمتطلبات المجتمع المحلي.

وتضمنت الحديقة منطقة ألعاب أطفال مظللة بأرضيات مطاطية، ومناطق عشب طبيعي، وأعمالاً زراعية وممرات، إضافة لتوفير المتطلبات الأساسية في الحديقة بما يضمن الراحة لمستخدمي الحديقة من الشرائح المختلفة.

وتم استخدام الطاقة البديلة الموفرة للطاقة في إنارة الحديقة من خلال استخدام المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على استدامة البيئة وسلامتها، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتطوير الحدائق والشواطئ، واستخدام نباتات البيئة المحلية في عمليات التجميل الطبيعي.

ويأتي إنجاز حديقة أم الأشطان ضمن استمرار أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة على مستوى مدن المنطقة، بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة الحياة.

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