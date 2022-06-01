«دبي كوميرسيتي» تستعرض أحدث توجهاتها التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دبي كوميرسيتي، أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، على أهمية دمج أحدث التقنيات ضمن خدماتها، خلال مشاركتها جهة شريكة وعارضة في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022. وتحرص المنطقة الحرة على اعتماد تقنيات متقدمة تضمن تسهيل تأسيس شركات التجارة الإلكترونية الجديدة وتعزيز نمو القطاع.

وقدّم ممثلون عن دبي كوميرسيتي، العضو في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمشروع المشترك مع مجموعة وصل للتطوير لإدارة الأصول، مجموعة من العروض التقديمية الرئيسية، كما شاركوا في جلسات حوارية تناولت أبرز مستجدات ومواضيع قطاع التجارة الإلكترونية.

عرض تقديمي

وشارك عبد الرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي، في المعرض من خلال عرض تقديمي رئيسي حول مزايا تأسيس شركة تجارة إلكترونية في المنطقة الحرة، حيث ناقش فيه دور تقنيات بلوك تشين في تسهيل المعاملات التجارية، مسلطاً الضوء على اتفاقية التعاون بين دبي كوميرسيتي وجمارك دبي لإطلاق عقدة بلوك تشين خاصة بالمنطقة الحرة. وسيتم توفير ميزات العقدة للمستأجرين في منطقة دبي كوميرسيتي لتخفيض تكاليف تنفيذ عملياتهم بشكل كبير.

وقال عبد الرحمن شاهين: «يقدم دمج تقنيات بلوك تشين لعملائنا مزايا كبيرة، بما فيها تخفيض تكاليف التجارة الإلكترونية، والسماح بتوريد البضائع من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية، وأتمتة عملية إصدار التصاريح الجمركية، وتخفيض الرسوم، وتمكين إعادة البضائع بسهولة، وإعادة الرسوم الجمركية بصورة مؤتمتة، إلى جانب عمليات عبور موحدة ومتكاملة والحدّ من عمليات التوثيق».

وأشار إلى أن 80% من مشتريات عملاء الشرق الأوسط يتم شحنها عبر الحدود، وأكد على النمو الكبير الذي ينتظر مستقبل قطاع التجارة الإلكترونية إذ يتوقع بلوغ قيمة المبيعات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 50 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 163% على مدى 5 سنوات فقط. وألقى ميتش بيترمان، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في دبي كوميرسيتي، عرضاً تقديمياً بعنوان التوجهات العالمية في مجالي التجارة الإلكترونية والتجزئة وقدرتهما على التكيف مع الشرق الأوسط.

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