«خليفة الإنسانية» و«أبوظبي للصحة العامة» يدعمان «الأسر المواطنة»

المصدر: (أبوظبي- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تعزيز مبادرتها «الأسر المواطنة»، من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتها في العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر المحلية والاتحادية، حيث تم الاتفاق مع مركز أبوظبي للصحة العامة على إعداد وبيع وجبات غذائية صحية من قبل «الأسر المواطنة» في العيادات التابعة لشركة صحة، والتي تتوافق مع معايير برنامجها الصحي لقوائم الطعام الصحية.

ورحب محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة بهذا التعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي يدعم ويخدم المبادرة، ويساعد على انتشارها بشكل جيد في كافة مناطق الدولة.

وقال الخوري: إن إضافة 12 مركزاً لبيع الوجبات الغذائية الصحية المعدة من قبل الأسر المواطنة، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم على الطبخ الصحي، والوصفات الصحية من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة في أبوظبي والعين والظفرة، يعد نقلة نوعية في تعزيز فرص «الأسر المواطنة» لتنمية مهاراتهم في إعداد الوجبات الصحية. ورحب مطر النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة بهذا التعاون مع مؤسسة خليفة الإنسانية، مشيراً إلى أهمية دعم إنتاج الأسر المواطنة، وتوفير منافذ آمنة لهم لبيع لمنتجاتهم والتأكد من سلامتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز