بدء مسح المزارع التجارية في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ إدارة التنافسية والإحصاء بالمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بالتعاون والتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بمسح المزارع التجارية في الإمارة، اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، والذي يستهدف مزارع الدواجن والأبقار.

وسيتم من خلال المسح توفير بيانات دقيقة وشاملة ودورية عن الخصائص الرئيسية للمزارع التجارية والمعاملات الفنية لها، مثل تركيبة القطيع وحركة القطيع ونسبة المواليد والنافق وغيرها، بالإضافة إلى توفير بيانات أعداد الأبقار في المزارع موزعة حسب النوع والسلالة وفئة العمر والجنس.

ويهدف المسح إلى تقدير كمية وقيمة الإنتاج في المزارع التجارية، وتقدير كمية وقيمة مختلف مدخلات الإنتاج للمزارع التجارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز