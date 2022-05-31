48 فلساً زيادة في أسعار البنزين و 6 فلوس للديزل خلال يونيو

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل خلال شهر يونيو 2022 بمقدار يتراوح بين 48 و 49 فلساً في البنزين و6 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر مايو 2022 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .



وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 49 فلساً من 3.66 درهم في مايو الى 4.15 درهم في يونيو ، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار48 فلساً من 3.55 درهم في مايو الى 4.03 درهم في يونيو ، وكذلك صعد سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 50 فلساً من 3.05 في مارس 2022 الى 3.55 في ابريل 2022 .

وصعد سعر لتر الديزل بمقدار 48 فلساً لكل ليتر من 3.48 درهم الى 3.96 درهم في ابريل .

يذكر أن اللجنة قد أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022 بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021 ، كما اقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

ويأتي ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي العام الماضي.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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