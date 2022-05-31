170 دولة تفتح ذراعيها لحاملي الجواز الإماراتي

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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باعتباره أقوى جواز سفر في العالم، جدد جواز السفر الإماراتي تفوقه اليوم "الثلاثاء" وأضاف نقطة إعفاء جديدة ليمنح حامله دخول 170 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة، وذلك وفق آخر تحديث لموقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

وبذلك، قلّص الجواز الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة في الوقت الحالي إلى 28 دولة فقط، وذلك من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، حيث يمنح جواز السفر الإماراتي حاملة دخول 115 دولة بدون تأشيرة و55 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

وبحسب «باسبورت إندكس» احتل المركز الثاني في مؤشر أقوى جوازات السفر العالمي 10 دول أوروبية بدخول 167 دولة بدون تأشيرة وهي: السويد، فنلندا، لكسمبورج، إسبانيا فرنسا، ايطاليا، هولندا، النمسا، إلى جانب كوريا الجنوبية، فيما احتل المركز الثالث في المؤشر ثماني دول أخرى بدخول 166 دولة وهي:الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، سويسرا، بولندا، آيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا.

فيما تربعت ثماني دول أخرى على المركز الرابع بدخول 165 دولة بدون تأشيرة وهي: النرويج، مالطا، اليابان، جمهورية التشيك، اليونان، المجر، المملكة المتحدة، استراليا، كما احتلت المركز الخامس 3 دول في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم بدخول 164 دولة بدون تأشيرة وهي : سنغافورة وليتوانيا وكندا.

يشار إلى أن الجواز الإماراتي حاليا لدية الصلاحية لدخول 86% من دول العالم بدون تأشيرة، ويتبقى أمام أقل من 14% فقط، ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة تدريجيا مع تحرر الدول من إجراءات تقييد السفر جراء جائحة كوفيد ـ 19.

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