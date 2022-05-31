انطلاق برنامج «المستجدات المتعلقة بصمامات القلب» في دبي الجمعة المقبل

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم الجمعية الخليجية لقسطرة القلب يوم الجمعة المقبل في دبي النسخة الأولى من برنامجها التعليمي الطبي المستمر الذي سيناقش «المستجدات المتعلقة بصمامات القلب»، وذلك بمشاركة وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من الطواقم الطبية والتقنيين المختصين في هذا المجال من جميع أنحاء المنطقة لتسليط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال.

وقال الدكتور فواز المطيري رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب استشاري أمراض القلب والقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، إن برنامج مناقشة المستجدات المتعلقة بصمامات القلب الذي سيعقد على مدار يومين في فندق «سوفيتيل داون تاون دبي» سيبحث آخر المستجدات حول أمراض الجراحات القلبية والقسطرة وعرض أحدث التجارب من خلال مشاركات خليجية ودولية، لافتاً إلى أن الحدث سيتناول كذلك أحدث ما توصل إليه الطب من علاجات وأبحاث وممارسات صمامات القلب من خلال العرض والمناقشة.

بث مباشر

وأشار إلى أنه سيتم كذلك نقل عمليات بث مباشر على مدى يومين عبر التقنيات الحديثة من مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض بالسعودية ومستشفى الأمراض الصدرية في الكويت، وذلك بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين المختصين في مجال الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الدكتور عبدالله شهاب نائب رئيس الجمعية الخليجية لقسطرة القلب: يعد الاهتمام المتزايد في مجتمعاتنا للتصدي لأمراض القلب دليل وعي بأهمية عقد هذا النوع من الأحداث الطبية لزيادة تبادل الخبرات بين المختصين والمعنيين وتحسين مستوى الخدمات الطبية في هذا المجال.

مؤتمر

من جهته، أشار الدكتور خالد بن ثاني أمين الصندوق في الجمعية الخليجية لقسطرة القلب إلى أن الجمعية ستعقد مؤتمرها السنوي هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي» بدبي.

والذي سيشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين من المنطقة والعالم بهدف تثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية حول المبادئ التوجيهية الجديدة والتجارب الحديثة في مجال أمراض وجراحات القلب التداخلية وتوفير منصة تفاعلية تصل بين الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي وعبر العالم، وتبادل الخبرات والآراء وأحدث التقنيات المتعلقة في مختلف المجالات لتطوير سبل التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية في مجال جراحات القسطرة القلبية.

خبرات

من جانبه، قال الدكتور موسى أكبر الأمين العام للجمعية استشاري أمراض القلب والقسطرة ورئيس قسم القلب بمستشفى الصباح في الكويت، إنه تماشياً مع توجهات الجمعية يهدف هذا الحدث إلى تعزيز خبرات المشاركين فضلاً عن عرض آخر وأحدث الابتكارات والتجارب في مجال تدخل أمراض القلب بين الحضور وتبادل الخبرات مع الخبراء في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الجمعية توفر منصة إلكترونية تحتوي على الكثير من المواد العلمية التي تساعد على تنمية مهارات الأطباء والعاملين في هذا المجال.

يذكر أن الجمعية الخليجية لقسطرة القلب شهدت منذ انطلاقها في عام 2018 زيادة في نسبة المشاركات بمعدل بلغ نحو 70 % سنوياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز