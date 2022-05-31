عبيد الطنيجي: ثقة ولي عهد الشارقة بإدارة البطائح دافع للتجويد

المصدر: الشارقة - البيان

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تقدم عبيد سعيد عبيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أمين السر العام لنادي البطائح الثقافي الرياضي، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على الثقة الكبيرة التي أولاها سموه له ولزملائه أعضاء مجلس إدارة النادي الذين تم تجديد الثقة بهم وتم اختيارهم لإدارة مهام النادي لفترة مقبلة تمتد إلى أربع سنوات، وعلى الثقة الغالية التي أولاها له سموه برئاسة مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم.

مؤكداً أن ثقة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ومجلس الشارقة الرياضي ستزيد من عزم مجلس الإدارة ليواصل مهامه التي كان بدأها منذ سنوات والتي تخللها الكثير من الجهد والعمل والكفاح لتحقيق أهداف النادي، معتبراً الفترة الماضية من عمر المجلس التي تضمنت فترة التأسيس وتحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات شهدت كثيراً من العمل وكثيراً من الإنجازات والنجاحات في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية بفضل الدعم الكبير والمكارم اللامحدودة والتطوير والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

واعتبر عبيد الطنيجي، أن المرحلة المقبلة لمجلس الإدارة ستكون مرحلة لإكمال المسيرة من أجل تحقيق كل الأهداف المرصودة من إنشاء نادي البطائح، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة كرة القدم لن تتوقف أهدافهم إلى الصعود لدوري المحترفين فقط، ولن يألو جهداً في تقديم كافة الاحتياجات وكل العون للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، وتهيئة كل السبل التي تعزز سبل نجاحهم في عملهم ومنافساتهم في كافة البطولات والمحافل الدولية، وأضاف: "إننا حريصون على تقديم أقصى جهد لخدمة شباب الوطن في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية بلا حدود".

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