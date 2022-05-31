«كليفلاند كلينك أبوظبي» يجري جراحة رائدة لاستبدال الصمام التاجي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الأطباء في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، في إجراء جراحة رائدة لاستبدال الصمام التاجي عبر القسطرة بتقنية «صمام داخل صمام»، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، تم مؤخراً تحويل صفير إسكندر، البالغ من العمر 77 عاماً، إلى الاختصاصيين في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مع قصور متكرر في القلب، بعد أن كان قد خضع سابقاً لجراحة «مجازة الشريان التاجي» ولعملية استبدال الشريان التاجي، وتبين أنه مصاب بارتجاع شديد في الصمام التاجي وقصور فيه. وكونه كان يعاني من مشاكل صحية متعددة، وتعرض سابقاً لسكتة دماغية وشخّصت إصابته بفشل كلوي، بدأت حالته تتفاقم وتزداد سوءاً. وأجمع الأطباء في عدة مستشفيات على أن أي تدخل جراحي ينطوي على مخاطر عالية على حياة إسكندر وأنه ليس هناك الكثير يمكن القيام به لتحسين وضعه الصحي.

وقال الدكتور أحمد إدريس، أخصائي طب القلب التدخلي في معهد القلب والأوعية الدموية وأمراض الصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: حققنا نتائج مبهرة في برنامج أمراض القلب الهيكلية، حيث تمكنا من علاج حالات معقدة من أمراض صمامات القلب عبر تطبيق تقنيات تتطلب تدخلاً جراحياً طفيفاً.

وتم إدخال الصمام عبر الحاجز بين الأذينين من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر من القلب بعد إجراء ثقب في الحاجز وجرى إيصاله إلى موضع الصمام.

ولا تزال أمراض صمام القلب من بين الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الأعراض انخفاضاً بطيئاً في وظائف الجسم وضيقاً في التنفس عند الإجهاد، الأمر الذي قد يتسبب بعواقب وخيمة إذا ما تم تجاهله. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 60% إلى 70% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض التضيق الشديد في الصمام الأبهري يبقون من دون علاج على الرغم من توفر خيارات علاجية بتدخل جراحي طفيف.

ومن جانبه، قال صفير إسكندر: كنت على يقين تام بأنني أحتاج إلى من يمد لي يد العون، ولكنني حيثما توجهتُ إلى المستشفيات لم يكن أحد يبدي رغبة بعلاجي أو يمتلك القدرة على ذلك، فقد بدا طريقي معبداً بالمصاعب. لهذا السبب على وجه التحديد، شعرت بارتياح كبير عندما تم تحويلي إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. لقد أظهر الدكتور إدريس وفريق عمله مستوى متميزاً من الاحترافية والكفاءة وشعرت في ظل رعايتهم بالراحة والطمأنينة وعدت إلى منزلي في غضون يومين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز