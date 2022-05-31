رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد السويسري

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة إغنازيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق قدم خلاله إلى سموه تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله".

كما هنأ فخامته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم والازدهار .. وأكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى تعاونها وشراكتها مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وتنويع مجالاتها لخدمة مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين الصديقين وبما يحقق مصالحهما المتبادلة.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها الرئيس السويسري تجاه دولة الإمارات وشعبها في وفاة الفقيد الشيخ خليفة "رحمه الله" .. كما عبر عن شكره لتهنئته بتوليه رئاسة الدولة وما أبداه من أمنيات طيبة بالتوفيق في قيادة الدولة متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التنمية والتطور.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة وتوسيع جوانب الشراكة بين دولة الإمارات وسويسرا في جميع المجالات الحيوية الحالية والمستقبلية.

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