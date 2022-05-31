"دبي الخيرية" أول جمعية تتلقى التبرعات بالعملات الرقمية

المصدر: دبي-رامي عايش

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في سابقة هي الأولى من نوعها في قطاع العمل الخيري في الدولة، والتزاما بالتوجهات الحكومية للتعامل مع العملات الرقمية، أعلنت جمعية دبي الخيرية عن شراكة مع احدى المنصات " المتخصصة" للبدء بتلقي التبرعات بهذا النوع من العملات.

وبحسب خالد العلماء امين السر العام للجمعية، فإن المنصة، ستتلقى التبرعات من المحسنين بالعملات الرقمية، ثم تحولها الى الحسابات البنكية للجمعية بالعملة المحلية، ليصار بعد ذلك الى صرفها في أوجه الصرف الشرعية.

واكد العلماء أن استقبال التبرعات بالعملات الرقمية أمر غير مسبوق في العمل الخيري في دولة الإمارات، ويتيح المجال لزيادة التبرعات التي تعود بالنفع على الفئات المحتاجة، عطفا على انعكاس ذلك على تسهيل تأدية المتعاملين عبر الأسواق المحلية والعالمية بالعملات الرقمية صدقاتهم بأيسر الطرق وآمنها .

وأعرب عن تفائله بان أن الخمسين عاماً المقبلة، ستكون حبلى بالفرص الواعدة لنمو وتطور العمل الخيري والإنساني، وأن العملات الرقمية" المتنامية" ستوفر قنوات جديدة ومبتكرة للتبرع".

وأضاف " دبي الخيرية حريصة على مواكبة توجهات الدولة بالتعامل بالعملات الرقمية، وهي اليوم تحقق الريادة في العمل الخيري وفق مسار التطور والحداثة بمواكبة وسائل الدفع والتعامل للرقمية العالمية والتي باتت واقعاً في حياة الكثيرين .

نجاحات جديدة

من جانبه ثمن عادل مطر عضو مجلس إدارة الجمعية التعاون المستمر والبناء مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لدعمها "هذا السبق" بالموافقة على البدء في تلقي التبرعات بالعملات الرقمية " لبناء جسور التواصل مع المجتمع المعطاء، وتعزيز مجالات الشراكة مع قطاعاته المختلفة، لدعم جهود الجمعية داخل الدولة وخارجها بما يسهم في ترجمة تطلعاتها.

وقال:" نتطلع في دبي الخيرية إلى نجاحات جديدة تنبع من روح الابتكار والتميز لإيجاد حلول ذكية ومتطورة لأكبر ما يواجهها من تحديات، وتمتاز جمعية دبي الخيرية بما لديها من رؤى لبناء مستقبل سمته الاستدامة وتحقيق أفضل قيمة مضافة للأعمال الخيرية والإنسانية .

بدوره قال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية إن هذه الخطوة ستحدث فارقاً في القطاع الخيري في الدولة، وسيكون للدفع بالعملات الرقمية حضور مؤثر في حجم التبرعات ونوعيتها وكذلك المساعدات الإنسانية والمبادرات المجتمعية

وتابع السويدي بأن نتائج الاستثمار والتعاملات بالعملات الرقمية وما يتحقق فيها من مكاسب، سينعكس إيجابا على حصة العمل الخيري منها لرفع راية التكافل والتعاون المجتمعي .

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