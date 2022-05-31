تعاونية الاتحاد تعلن تطبيقها لسياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد بداية شهر يوليو المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت تعاونية الاتحاد عن تطبيقها مبادرة سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك تماشياً مع توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطبيق هذه المبادرة الهادفة إلى الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.

وتعقيباً على هذا القرار، قال السيد محمد جمعة بالرقاد الفلاسي مدير إدارة الشؤون الإدارية في تعاونية الاتحاد أن التعاونية ستقدم خيارات عدة للمستهلك مقابل الاستغناء عن الأكياس أحادية الاستخدام، منها الأكياس الصديقة للبيئة القماشية، التي يستطيع المستهلك استخدامها أكثر من مرة في عملياته الشرائية، حيث أن معظمها تصنع من مواد قابلة للتنظيف والغسل وإعادة التدوير.

وبين بأن مبادرة الحد من استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد ستطبق على مستوى الإمارة بداية شهر يوليو 2022 في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث ارتأت التعاونية كعادتها أن تكون من أوائل الجهات والمنافذ المخصصة للبيع في تطبيق هذه المبادرة حرصاً منها على الحفاظ على البيئة و البدء بغرس مفهوم خفض استخدام الأكياس البلاستيكية بين أفراد المجتمع وبيان تأثيرها وأضرارها على البيئة، وخلق الوعي بين المستهلكين بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، ودعم روح المبادرة الفردية والمجتمعية وتحمل المسئولية المجتمعية تجاه البيئة، وتعريف المستهلكين بالحلول البديلة للأكياس المستخدمة حالياً، وتغيير سلوك المستهلكين حيال استخدام الأكياس البلاستيكية وجمعها.

ولفت بأن التعاونية وضعت خطة واستراتيجية شاملة لمراحل تطبيق المبادرة بدايةً من توعية المستهلك وحتى توفير وسائل بديلة لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، موضحاً أن التعاونية ستحرص خلال الفترة الأولى من تطبيق المبادرة على استقبال الملاحظات من المستهلكين والأخذ فيها للتطوير والوصول إلى إسعادهم.

وبين بأن العالم أجمع مطالب حالياً بالاستدامة وتطبيق ركائزها كافة لتعزيز وتغيير سلوكيات الأفراد وخاصة المستهلكين، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عنها.

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