فتح باب التسجيل في "تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة" بنسخته الثالثة 2023

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت هيئة الطرق والمواصلات الدورة الثالثة من مسابقة (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023)، الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال التنقل ذاتي القيادة. وستتمحور المشاركات في هذه الدورة حول (الحافلات ذاتية القيادة).

وقد أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فتح باب التسجيل في التحدي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 مايو، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المُخَصّص لهذه المسابقة العالمية www.sdcongress.com ، على أن يتم الإعلان عن المرشحين النهائيين في شهر أكتوبر من العام الجاري، في حين سيتم الإعلان عن الفائزين في شهر أكتوبر من العام المقبل 2023 خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة. وتبلغ إجمالي جوائز المسابقة 2.3 مليون (مليونين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي).

ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من التحدي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

تحمل الدورة الثالثة من التحدي، طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين في مجال "الحافلات ذاتية القيادة"، الأمر الذي يؤكد حرص الهيئة على المضي في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي، والتوسع في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة على كافة المستويات. حيث تم تخصيص 2 مليون (مليوني دولار أمريكي) للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، حيث بإمكان جميع الشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن فئة "الشركات الرائدة"، شريطة أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، أما بخصوص فئة "المؤسسات الأكاديمية المحلية" فهي تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الامارات، التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة، وتعمل على تطوير نماذج ذات العلاقة.

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