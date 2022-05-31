شرطة رأس الخيمة تخرج دورة المداهمة والقبض والتفتيش النسائية

المصدر: البيان

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شهد سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بحضور العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد جاسم محمد البكر تخريج دورة "المداهمة والقبض والتفتيش للشرطة النسائية" التي عقدت بالتعاون مع الشرطة الفرنسية على مدار أسبوعين في مركز التدريب.

وأكد سعادة العميد الحديدي على أهمية الدور الذي توليه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتطوير قدرات ومهارات منتسبيها بما فيهم العنصر النسائي الذي يمثل ركيزة أساسية وهامة في العمل الشرطي بما يتواكب مع المستجدات العالمية ويسهم في رفع الجاهزية والاستعداد لجميع المنتسبين في كافة المواقع الوظيفية.

ودعا سعادته الخريجات إلى الاستفادة القصوى من المعلومات والمهارات التي تضمنتها الدورة وتطبيقها على أرض الواقع لما في ذلك من أهمية في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده وعلى مكتسباتنا الوطنية، مشيرا إلى استمرارية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تنظيم الدورات النوعية المتخصصة التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع على حد السواء عبر صقل المهارات.

من جهته لفت العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير مركز تدريب شرطة رأس الخيمة إلى أن منتسبات دورة " المداهمة والقبض والتفتيش للشرطة النسائية البالغ عددهن 17 منتسبة تلقين العديد من العلوم والمعارف والمهارات النظرية والعلمية التي تخدم موضوع الدورة وتسهم في رفع مستوى الجاهزية لهن في مهام المداهمة والقبض والتفتيش، مشيدا بالتزام المنتسبات بحضور الدورة والاستفادة من الحصيلة المعرفية التي تم تقديمها لهن من خلالها والتي تزيد من الحس الأمني لديهن بما يخدم العمل الشرطي.

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