إطلاق النافذة الموحدة لتراخيص البناء في إمارة دبي

المصدر: وائل نعيم - دبي

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أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء بدبي منصة موحدة لتراخيص البناء في إمارة دبي.

تتميز النافذة الموحدة بإمكانية إجراء معاملات تراخيص البناء لدى جميع جهات الترخيص من خلال نظام واحد وعن طريق دخول موحد باستخدام الهوية الرقمية، بدلاً من استخدام أنظمة متعددة كما كان متبع سابقا مما يوفر الوقت والجهد على الاستشاريين والمقاولين، حيث تشمل النافذة خدمات تراخيص البناء لكل من بلدية دبي، وسلطة دبي للتطوير والتراخيص، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية الكاملة، وترتبط إلكترونياً مع نظام دبي للتأهيل الهندسي لبلدية دبي.

3 خطوات للبناء

تم اختصار عملية البناء إلى ثلاث خطوات محورية هي:

1 -طلب رخصة البناء.

2 -التفتيش الموحد.

3 -الإنجاز وتوصيل الخدمات.

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