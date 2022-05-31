مجلس حمد بن غليطة يضيء على إيجابيات التواصل مع الجمهور

المصدر: عجمان - البيان

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استضاف مجلس حمد بن غليطة الغفلي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، جلسة معرفية ضمت رواد التواصل الاجتماعي والمؤثرين من الإمارات ومجموعة من الدول الخليجية والعربية، حيث تناولت الجلسة التي حملت عنوان «إيجابيات التواصل مع الجمهور» مجموعة من الجوانب المتعلقة بقطاع النشر الرقمي وإنتاجه ومشاركته مع الجمهور.

وأوصى المشاركون بأهمية استمرار جهود المؤثرين الإيجابيين في طرح المحتوى الهادف وأهميته تعزيز مفهوم التواصل البناء بين أفراد المجتمع ونشر القيم الإنسانية الحميدة، بالإضافة لدور المجالس والملتقيات المعرفية في تبادل الخبرة والمعرفة بين رواد التواصل الاجتماعي والوقوف على أبرز التحديات وفرص التحسين في قطاع صناعة المحتوى.

واستهل بن غليطة المجلس بالترحيب بالضيوف من إعلاميين ومؤثرين، مؤكداً على الدور البارز الذي يقوم به أصحاب المحتوى الإيجابي في نشر الرسائل المجتمعية الهامة التي تهم أفراد المجتمع كافة بمختلف فئاتهم وشرائحهم. وتطرق إلى أهمية استشعار رواد التواصل الاجتماعي المسؤولية ليكونوا خير سفراء لقيم التسامح والمحبة التي تتبناها دولة الإمارات، بالإضافة لكونهم قدوات مجتمعية للأطفال واليافعين الذين يتأثرون بكلامهم وتصرفاتهم.

محتوى

وخلال الجلسة تطرق الحضور إلى مجموعة من القصص والمواقف التي واجهوها خلال مسيرتهم في صناعة المحتوى الرقمي ونشره، مؤكدين أن صناعة المحتوى الرقمي ومشاركته مع الجمهور هو مسؤولية كبرى تقع على عاتق رواد التواصل الاجتماعي والمؤثرين، حيث إن ما ينشرونه من محتوى يؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من الجمهور، وبالتالي يساهم هذا المحتوى في التأثير على سلوكيات المتلقي ونمط حياته.

واستعرض رواد التواصل الاجتماعي تجاربهم في تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الإماراتية في شتى المجالات أبرزها التنموي والإنساني والخيري، وأثر ذلك على المتلقي والجمهور الذين يتفاعلون دائماً مع هذا النوع من المحتوى، حيث تطرق مجموعة من رواد التواصل الاجتماعي لتجاربهم في التعاون مع الهيئات والمؤسسات الخيرية في الدولة لتغطية ونشر المشاريع الخيرية داخل وخارج الدولة.

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