محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس ليبيريا ووزير الدفاع التركي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس جورج مانيه ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بجورج ويا الذي قدم التعازي والمواساة إلى سموه في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. مستذكراً مآثر الفقيد ومناقبه الإنسانية الطيبة ودوره في مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي حققتها الدولة ومكانتها التي رسختها بين دول العالم.

كما هنأ ويا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات.. متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة ومواصلة تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لشعبها.

وأعرب الرئيس الليبيري عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة وإقامة شراكات مثمرة تدعم جهود التنمية في بلاده والاستفادة من التجربة التنموية الملهمة لدولة الإمارات.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره للرئيس جورج ويا للمشاعر الصادقة التي أبداها تجاه سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الفقيد الشيخ خليفة، رحمه الله، كما شكره لتهنئته بتوليه رئاسة دولة الإمارات وما عبّر عنه من أمنيات طيبة بالتوفيق في قيادة الدولة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق لرئيس ليبيريا.

تركيا

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس خلوصي أكار وزير الدفاع في الجمهورية التركية الصديقة الذي يزور الدولة.

ونقل وزير الدفاع التركي إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.. فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها دوام التقدم.

كما قدم وزير الدفاع تعازيه ومواساته إلى سموه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، فيما هنأ سموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تمنياته لسموه التوفيق خلال المرحلة المقبلة في قيادة دولة الإمارات نحو مزيد من التطور والرخاء.

وبحث سموه والوزير التركي علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير الدفاع التركي لتعزيته..كما شكره للتهنئة وما عبّر عنه من أمنيات بمناسبة تولي سموه رئاسة دولة الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

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