«التغير المناخي»: 120 مسلخاً معتمداً لاستيراد اللحوم من خارج الإمارات

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والدواجن منها إلى الدولة، وضمت النسخة المحدثة أكثر من 120 مسلخاً معتمداً في مختلف دول العالم بالإضافة إلى عدد غير من محدد من المسالخ في دول الخليج وبعض الدول العربية وعدد من المسالخ المعتمدة من المفوضية الأوروبية في بعض الدول، وتأتي القائمة المحدثة بعد التأكد من استيفاء المسالخ المذكورة للتشريعات ذات العلاقة، وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة، التي تؤهلها للتصدير للدولة.

30 يوماً

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إزالة المسلخ مباشرة في حال انتهاء الاعتماد من القائمة، على أن تعطى مهلة 30 يوماً للتقدم بطلب تجديد اعتماد إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، وبعد انتهاء فترة اعتماد المسلخ دون التقدم بطلب تجديد من المتعامل يتم تعليق اعتماد المسلخ ومنحه قترة 6 أشهر لتجديد الاعتماد، وعدم السماح للمسالخ المعلقة بتوريد اللحوم إلى الدولة خلال فترة التعليق، باستثناء الشحنات التي تصل إلى الدولة وصدرت من المسلخ خلال فترة سريان الاعتماد، وفي حال انقضاء فترة 6 أشهر بعد انتهاء الاعتماد دون تقديم طلب لتجديد الاعتماد، يتم إلغاء اعتماد المسلخ ويتعين على ملاكها تقديم طلب اعتماد جديد بعد الإلغاء.

وأشارت الوزارة إلى أبرز المخالفات التي يتم رصدها على المسالخ وتؤدي إلى وقف التعامل معها خلال عمليات التفتيش تتمثل في ضعف الرقابة على المتبقيات في اللحوم، مثل متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم، وعدم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة أثناء تربية الحيوانات أو الطيور التي سيتم إرسالها إلى المسالخ، ورصد عمليات حقن ماء وملح في لحوم الدواجن من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية سعياً في تحقيق ربح أكبر من خلال زيادة الحجم والوزن، وعدم استخدام وسائل فعالة للقضاء على الحشرات والديدان والقوارض والفطريات أو أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الذبائح.

فواصل كاملة

كما يحظر الاستيراد على المسالخ التي يثبت استخدامها للمنظفات الكيماوية بصورة مخالفة لتعليمات المنتج وتخزينها بالقرب من اللحوم، ومخالفة اللائحة الفنية بشأن المتطلبات الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين فيها، مثل عدم وضع فواصل كاملة بين مراحل الإنتاج، بحيث تجرى كل عملية في خط إنتاج مستقل تماماً عن العمليات التي تليها، خصوصاً عمليات الذبح وإزالة الأحشاء والتقطيع والتعبئة والتغليف، وكذلك مخالفة بعضها بشأن اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة مثل رصد عبوات مرصوصة بكميات في صفوف غير منتظمة ومكدسة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز