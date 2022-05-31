شرطة عجمان تعزز أمن الطرق بخدمة فحص وتسجيل المقطورات

المصدر: عجمان-البيان

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عززت القيادة العامة لشرطة عجمان أمن الطرق عبر مبادرة فحص وتسجيل مقطورات قوارب الصيادين في جمعية الصيادين بعجمان، وذلك بالتعاون مع هيئة النقل، ممثلة بمركز سبيد لفحص الآليات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز إسعاد الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقال النقيب علي محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات بشرطة عجمان إن المبادرة تتضمن فحص جميع المقطورات، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، للتسهيل على الصيادين إتمام إجراءات فحص وترخيص المقطورات في جمعية الصيادين بعجمان دون الحاجة للانتقال إلى مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بمنطقة الجرف، لدعم إجراءات الحد من وقوع حوادث سقوط مراكب الصيد أثناء النقل وما ينجم عنه من عرقلة لحركة السير وتضرر المركبات في حال السقوط.

وأضاف رئيس قسم ترخيص الآليات أن فحص وتسجيل المقطورات مفتوح في جمعية عجمان للصيادين بمنطقة الصفيا في مشيرف اعتباراً من تاريخ 18/‏‏05/‏‏2022 ولمدة شهرين، بحيث يكون دوام العمل من الساعة 08:00 صباحاً ولغاية 10:00 مساء.

من جانبه أشار عمار حسن الشاعر مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات إلى حرص هيئة النقل الدائم على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في كافة المجالات، لضمان تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

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