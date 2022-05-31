نيابة دبي تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة الداخلية بهدف مناقشة خدمات ربط النيابة العامة بوزارة الداخلية وفقاً لخطة متكاملة متضمنه الإطار الزمني للتنفيذ. وترأس الاجتماع من جانب النيابة العامة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، ومن جانب وزارة الداخلية العقيد ياسر محمد النعيمي، رئيس الفريق الاستشاري مدير إدارة الدعم التقني.

وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية لتفعيل منصة خدمات الربط التقني، ورصد مناقشة التحديات الخاصة بخدمات المرحلة الثانية، كما استعرض خطة الجهة القضائية لتطوير وتفعيل خدمات الربط التقني.

حضر اللقاء من جانب النيابة العامة المستشار خالد الزرعوني محامي عام بنيابة بر دبي، وجاسم عبد الرحمن مدير إدارة القضايا، وفاطمة بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات، ومنى بخيت أخصائي أول تخطيط استراتيجي، ومنال الكندي محلل أول تخطيط استراتيجي وأداء مؤسسي، ومن جانب وزارة الداخلية العقيد محمد سعيد الشامسي نائب رئيس الفريق الاستشاري مدير إدارة البرامج، الرائد عبد الله سعيد الشحي عضو الفريق الاستشاري رئيس قسم التحليل، الرائد انس مال الله الحوسني عضو الفريق الاستشاري، ورئيس قسم الدعم التقني النقيب عبد الله بن محمد السويدي، عضو ومقرر الفريق الاستشاري ومدير فرع صيانة المعدات الرقمية، الاستشاري باسم شقير، عضو الفريق الاستشاري إدارة البرامج، كمال إبراهيم حسين عضو الفريق الاستشاري إدارة البرامج.

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