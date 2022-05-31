مناقشة التخصصات الجديدة لبرنامج «سواعد الأمان 2»

ت + ت - الحجم الطبيعي

دبي - البيان

عقد مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، اجتماعه التحضيري الأول لمناقشة الاستعداد لانطلاق برنامج «سواعد الأمان» بنسخته الثانية في يوليو القادم، والذي يهدف إلى توظيف الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس للعمل لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية بمختلف التخصصات في الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي.

وترأس الاجتماع فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، بحضور أعضاء إدارة المجلس، وعدد من المنسقين والمختصين من مختلف الإدارات العامة.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض نتائج برنامج النسخة الأولى من برنامج سواعد الأمان، والمقترحات الخاصة بالتخصصات الجديدة للنسخة الثانية، وأهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال فترة عمل الطلبة في شرطة دبي.

وقالت فاطمة البلوشي: يحظى مجلس سفراء الأمان بشكل عام، وبرنامج سواعد الأمان بشكل خاص، والذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية والعمل في شرطة دبي، برعاية واهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه بشكل دائم لدعم المبدعين والمتميزين، ويؤكد بأن شرطة دبي حاضنة للمواهب الطلابية المميزة.

وتابعت فاطمة البلوشي: إن برنامج سواعد الأمان في نسخته الأولى حقق نتائج باهرة في تطوير مهارات الطلبة المشاركين، والذين تم تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات في شرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز