خيرية الشارقة تنفذ 989 مشروعاً إنسانياً في كينيا

المصدر: (الشارقة - وام)

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نفذت خيرية الشارقة 989 مشروعاً بقيمة 17.7 مليون درهم في جمهورية كينيا منذ عام 2017 حتى نهاية مارس 2022.

وذكر محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، أن الجمعية تتطلع من خلال جهودها الإغاثية لتجعل العمل الخيري سبيلاً في تنمية المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها وتقديم الإغاثات وفق المعايير الدولية، حيث أثمرت أعمال الجمعية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في العاصمة «نيروبي» عن بناء 36 بيتاً للفقراء ضمن مشاريع الإيواء التي تنفذها الجمعية لدعم الأسر المتعففة و21 فصلاً دراسياً بهدف نشر برامج التعليم بين المناطق النائية ضمن مبادرة «هيا نتعلم» بالإضافة إلى7 أوقاف خيرية إلى جانب تدشين 210 مشروعات للأسر المنتجة ضمن مبادرة «جفير الخير» التي تركز على توفير الأدوات اللازمة للحرفين والمهنيين، كما تم توفير مياه الشرب النقية للسكان عبر 696 بئراً.

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