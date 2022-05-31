إنجاز 1575 رخصة تجارية خلال 4 أشهر في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس حسن سالم اليماحي المدير العام لبلدية دبا الفجيرة أن إدارة التراخيص التجارية أنجزت نحو 1575 رخصة تجارية من شهر يناير حتى أبريل من العام الجاري، ما بين 102 إصدار جديد، وتجديد 1454 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة، منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية، بالإضافة إلى الرخص المنزلية «مشروعي»، منها 10 جديدة، وتجديد نحو 9.

جولات تفتيشية

كما قام القسم بجولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها وبلغ عددها 1839 محلاً، بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وتم إنذار 207 محال، وتحرير 142 مخالفة تمثلت بعدم تجديد الرخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح صادر عن البلدية، إلى جانب إغلاق محلين لعدم التزامهما تجديد الرخصة التجارية.

حرص

وأكد اليماحي أن البلدية تحرص على تنظيم الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة بشكل دوري ومستمر لرصد كل الممارسات السلبية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، ولا سيما العاملين في المنشآت، وإلزام جميع المنشآت تطبيق أعلى معايير ومتطلبات السلامة المهنية والبيئية، ولفت إلى أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي» كون هذه الرخص تقوم بتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.

وشدد على أهمية التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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