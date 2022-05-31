قطع الغيار تتصدر شكاوى المستهلكين حسب تصنيف السلع في 2020

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تصدرت قطع الغيار شكاوى المستهلكين حسب تصنيف السلع لعام 2020 بنسبة 80% ضمن إحصاءات أعلنت عنها دائرة القضاء بأبوظبي، تليها 30% شكاوى بخصوص الهواتف و25% للإلكترونيات و25% للعقارات، فيما كانت نسبة الشكاوى بخصوص ارتفاع الأسعار 20% والأثاث 15% وأخيراً السيارات 10%. وبلغ عدد شكاوى المستهلكين التي تم حلها في الربع الأول من عام 2021 في مختلف إمارات الدولة 1412 شكوى، في حين وصل إجمالي الشكاوى المقدمة لوزارة الاقتصاد إلى 14990 شكوى عام 2020.

رضا

ووصلت نسبة مستوى رضا المستهلكين عن القوانين والتشريعات والمبادرات المنفذة في وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بحماية المستهلك 87% عام 2020 مقارنة بـ82% في عام 2019، وفقاً لنتائج دراسة رضا المستهلكين التي أجرتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك لقياس مستوى الرضا عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2020.

جاء ذلك في منتدى دولي نظمته دائرة القضاء أبوظبي أمس، بعنوان إضاءات بشأن حماية حقوق المستهلك وذلك في ضوء التشريع ومبادئ القضاء الإماراتي والتشريع البريطاني، برعاية المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية وبالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي ومحكمة أبوظبي التجارية وسائر محاكم وإدارات دائرة القضاء.

وشهد المنتدى حضوراً لافتاً من أعضاء الهيئة القضائية ومستشاري إدارة قضايا الحوكمة ومحامين وخبراء على المستوى الوطني والعربي والأجنبي.

إجراءات

تتخذ إدارة حماية المستهلك الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى أو إحالتها للجهات المختصة، إذ أجاز القانون لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به الوثائق والمستندات كافة المؤيدة له ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً ويعد عدم الرد في المدة المذكورة رفضاً للطلب.

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