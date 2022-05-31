«أشغال الشارقة» تعلن استراتيجيتها الجديدة لـ2024

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، تميز جهود جميع الموظفين والمهندسين في الإنشاء وصيانة المباني والمحافظة على استدامتها، كما حث على العمل بروح الفريق الواحد والاهتمام بشؤون المجتمع، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الدائرة مؤخراً، لإطلاق الخطة الاستراتيجية لها 2022 – 2024، وذلك في مبناها الرئيس في الناصرية.

واتسمت الخطة الاستراتيجية الجديدة والتي تحمل عنوان (إعمار حضاري مستدام)، بالعديد من المبادرات والمشاريع التنموية والحيوية التي من شأنها الارتقاء بالعمل المؤسسي.

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