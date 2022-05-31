المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الفريق الخبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن 984 شركة مسجلة وعاملة في مجالات الدفاع المدني، من شركات تداول المعدات التخصصية وتركيب وصيانة أنظمة الحماية والسلامة، وبيوت الخبرة والتفتيش والتراخيص، تقدم خدماتها لتعزيز إجراءات واشتراطات الوقاية من الحريق والأخطار الناجمة عنه وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أن نسبة نمو تسجيل الشركات في الربع الأول من العام الحالي بلغت 10% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021 والذي جاء متوازياً مع الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة الاقتصادية بصورة خاصة في إمارة دبي وارتفاع الأنشطة الحكومية بشكل عام.

مضيفاً إن العامل الأهم الذي أسهم في هذه الزيادة يتمثل بتوجيهات القيادة الرشيدة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية للخدمات المقدمة للمتعاملين، والتي حفزت النمو الاقتصادي وأسهمت في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في إمارة دبي وفتحت مزيداً من الفرص أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم مقومات التحفيز الهادفة إلى ضمان استمرار الأعمال واستدامتها وتخفيف الأعباء على الشركات المحلية، وهو الأمر الذي نفذته الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهذا الخصوص.

الاشتراطات

وقال الفريق المطروشي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن تسجيل الشركات الجديدة العاملة في مجال الدفاع المدني يتم عبر منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي رسخت أفضل معايير الجودة عالمياً، إضافة إلى استيفائها اشتراطات السلامة والوقاية الخاصة بالدفاع المدني.

أهداف

وأفاد العميد الخبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، بأن الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي، ورفع مستوى رضا المتعاملين، من خلال استدامة عمليات التحسين المستمرة، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والشركات المزاولة لأنشطتها في المجالات التخصصية، وأبرزها المزايا الممنوحة لمختبرات فحص معدات وأجهزة الحريق محلياً وعالمياً والمسجلة لدى الدفاع المدني، من حرية الاختيار لنيل اعتماد جودة المنتجات وفق الضوابط المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً إن الاشتراطات الجديدة منحت الشركات صلاحية التسجيل والتجديد السنوي للمنتجات من سنة إلى 4 سنوات ما يوفر الوقت والتكلفة.

ونوه العميد المطوع إلى أن الدفاع المدني بدبي منح الشركات الدولية العاملة خلال التحضيرات لإكسبو 2020 حزمة من التسهيلات ومن ضمنها قبول اختبارات المنتج من مختبراتها المحلية في بلدانها، مؤكداً أن الأمر نفسه ينطبق عند تقييم جهات الاعتماد وهيئات إصدار شهادات الاختبار المحلية والدولية وتسجيلها من قبل الدفاع المدني من أجل تسهيل حصول المتعاملين على شهادات منتجاتهم، التي يتعين عليهم الحصول عليها لتسجيل منتجاتهم في الدفاع المدني، وأكد أنه قد تم تصميم شهادة مطابقة المواصفات (CoC) بما يعطي معلومات فنية محددة، وهي متاحة بسهولة للمصممين والاستشاريين والمقاولين لتقييم مدى مطابقة المنتجات من دون التعمق في نتائج اختبار المنتج.

وأشار العميد المطوع إلى أن فترة التجهيزات والاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 الحدث المبهر والعالمي الذي استضافته الإمارات في دبي، طرحت منتجات جديدة في مجال البناء والإنشاءات قدمتها بعض الدول لتشيد أجنحتها من مواد بناء وتكسيات خارجية ومواد العزل الجديدة والمتطورة .

ولفت العميد المطوع إلى إلى أهمية التوافق بين المنتجات والمواصفات مع كود الإمارات الذي يتم تحديثه باستمرار لما يطرأ على المواصفات العالمية من تغيير وتحديث، موضحاً أن مواصفات المنتج ومتطلبات الاختبار الخاصة به ترتبط بشكل مباشر بـ(دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح)، ويحدد كل فصل بوضوح متطلبات الاختبار ونتائج الأداء المطلوبة للمنتجات.

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