تعاون بين «مبادلة» وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقّعت مبادلة للرعاية الصحية، أمس، مذكرة تفاهم جمعتها بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تهدف إلى تزويد الأسر في جميع أرجاء أبوظبي بخبراتها عالمية المستوى من خلال شبكتها الواسعة من مرافق الرعاية الصحية، حيث يتطلّع الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تطوير وإطلاق سلسلة من المبادرات المصممة للحفاظ على الرفاه البدني والنفسي للوالدَين والأطفال وتعزيزه.

وبصفتها شبكة رائدة من مقدّمي الرعاية الصحية الذين يدعمون المرضى في كافة مراحل حياتهم، ستنضم مبادلة للرعاية الصحية إلى الجهود التي تبذلها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لضمان حماية الطفل وسلامته، وتعزيز الصحة والتغذية، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرَين، بدءاً من مراحل الحمل الأولى، وصولاً إلى بلوغ الطفل سن الثامنة من عمره.

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