توصية بإنشاء سجلّ وطني للخلايا الجذعية

المصدر: أبوظبي- وام

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أوصى المشاركون في مؤتمر الإمارات الأول لزراعة نخاع العظم لدى الأطفال، الذي اختتم أعماله أول من أمس في أبوظبي، بإنشاء سجلّ وطني للخلايا الجذعية في دولة الإمارات، ما سيسهل الحصول على متبرعين بالخلايا الجذعية عند القيام بإجراء زراعة نخاع العظم للمرضى.

وناقش المشاركون في ختام أعمال المؤتمر أهمية العلاج الجيني في علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم وضرورة توفير واستخدام هذا العلاج في الدولة، كما تم استعراض تجارب العلاج الجيني في عديد من الدول المتقدمة في هذا المجال منه أمريكا وإنجلترا وألمانيا والنمسا والهند وتايلاند الذين ناقشوا أيضا الجوانب المختلفة لإدارة زراعة نخاع العظام. وشارك أطباء متخصصون في زراعة الأعضاء من الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية تجربتهم في زراعة نخاع العظام لدى الأطفال في الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية.

ضرورة

وتحدث الدكتور لورنس فولكنر المستشار الدولي لقسم زراعة نخاع العظام في مدينة برجيل الطبية عن إمكانية إجراء عملية الزرع لدى الأطفال في ظل وجود أمراض نقص المناعة الأولية، مشيراً إلى أن مرض نقص المناعة الأولية يعد أكثر شيوعاً في دولة الإمارات لذلك فإن وجود مركز للزرع لمرض نقص المناعة الأولي يعد أمرًا ضروريًا.

وشارك في المؤتمر الذي استمر 3 أيام أكثر من 2500 خبير ومتخصص في طب الأطفال وأورام وأمراض الدم لدى الأطفال من داخل وخارج الدولة على رأسهم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية إضافة لمشاركات طبية عالمية مرموقة من مستشفيات فيلادلفيا وبوستن وسنسوناتي للأطفال فيما قدم المؤتمر 12 جلسة حوارية تضمنت 43 محاضرة ناقش خلالها المتحدثون الذين يزيد عددهم عن 44 متحدثاً من 37 دولة زراعة نخاع العظم وأهميتها كعلاج رئيسي في أورام وأمراض الدم الوراثية كالثلاسيميا والفرق بين زراعة العظم الذاتية «استخراج الخلايا الجذعية من ذات المريض» وبين زراعة نخاع العظم من متبرع آخر والعناية بالمرضى بعد الزراعة و تم عرض أولى عمليات زراعة نخاع العظم للأطفال من متبرع في الدولة لطفلة مصابة بفقر الدم المنجلي والتي تم إجراؤها بمدينة برجيل الطبية.

متحدثون

استعرض المتحدثون في المؤتمر أهمية زراعة نخاع العظم من متبرع لمرضى سرطان الدم «اللوكيميا» ودور زراعة نخاع العظم للأمراض غير الخبيثة «أمراض الدم» كفقر الدم المنجلي واستخدام الخلايا الجذعية في علاج هذه الحالات وكيفية تحضير المرضى الأطفال لعمليات زراعة النخاع وأهمية برنامج الرعاية المقدم بعد الزراعة.

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