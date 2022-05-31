2204 مشاركات في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي خلال 8 أعوام

المصدر: الشارقة- البيان

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شهدت «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، على مدى دوراتها الثماني الماضية، تحقيق نقلة نوعيّة وقفزات ابتكارية في قطاع الاتصال الحكومي، انسجاماً مع الريادة التي تنتهجها حكومة الشارقة في تكريم الجهود والإنجازات المحلية والعربية والعالمية، حيث استقطبت الجائزة منذ انطلاقها في عام 2014 ما يصل إلى 2204 مشاركات محلية وعربية وعالمية، منها 520 مشاركة من إمارة الشارقة، و1258 مشاركة من مناطق الدولة، إضافة إلى 424 مشاركة خارجية من المنطقة العربية والعالم، خلال 5 دورات من الجائزة، منذ استحداث فئات الترشح الخارجية بدءاً من عام 2017.

وحقق العام 2020 إنجازاً غير مسبوق على مستوى المشاركات المحلية، حيث ارتفع عدد المشاركات إلى 700 مشاركة من مناطق الدولة، باستثناء الشارقة، وبلغ إجمالي المشاركات لذلك العام 793 طلب ترشح، كما شهدت المشاركات الخارجية نمواً مستمراً حتى وصلت في دورة العام 2021 إلى 162 مشاركة خارجية.

وشهدت الجائزة مراحل تطويرية منذ دورتها الثانية عام 2015، حيث اتجه مجال الجائزة إلى الاتصال الحكومي بعيداً عن الإعلام، في حين استحدثت الجائزة في دورتها الثالثة في عام 2016 فئة «أفضل تواصل حكومي خارج الدولة»، وفي دورتها الرابعة في عام 2017 وسّعت نطاق المنافسة لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

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