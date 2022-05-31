55 دبلوماسياً إماراتياً استفادوا من برنامج أكاديمية أنور قرقاش

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ المركز الإماراتي الرائد والمختص بالتدريب الدبلوماسي، وبالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ النسخة الثانية من برنامج الأكاديمية الصيفية بنجاح، والتي هدفت إلى مواصلة إثراء المعارف الدبلوماسية وصقل المهارات لدى الدبلوماسيين الإماراتيين.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شارك نحو 55 دبلوماسياً إماراتياً، في المحاضرات التفاعلية والجلسات النقاشية وورش العمل النظرية والعملية التحفيزية التي نظمت في مقر الأكاديمية وعبر قنوات الاتصال المرئي، وقدمها نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الشؤون الخارجية، ودبلوماسية القرن الحادي والعشرون من دولة الإمارات والعالم.

وقدم البرنامج للمشاركين منصة مثالية لمناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بالدبلوماسية الحديثة مع خبراء وأكاديميين متميزين، حيث ركز على الدروس المستفادة من إكسبو 2020 دبي؛ والشراكة الاستراتيجية بين الصين والشرق الأوسط؛ والمفاوضات؛ ودبلوماسية الفضاء؛ وحفظ السلام؛ والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث؛ والأزمة الروسية مع أوكرانيا والنظام العالمي المتغير، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية.

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