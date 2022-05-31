اللجنة العسكرية الإماراتية الأسترالية تبحث التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا اجتماعها الحادي عشر خلال الفترة من 23 حتى 27 مايو الحالي في العاصمة الأسترالية كانبرا.

ترأس وفد وزارة الدفاع اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية.

اجتماعات

وعقد الوفد خلال الزيارة عدة اجتماعات مع كل من قائد قوة الدفاع الأسترالي ونائبه ومع عدد من القادة والوكلاء المساعدين في وزارة الدفاع الأسترالي، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام الوفد بزيارة النصب التذكاري الأسترالي للحرب، حيث تم وضع إكليل للزهور ضمن المراسم الرسمية للزيارة بحضور نائب قائد قوة دفاع أستراليا. وفي ختام الزيارة، كرّمت وزارة الدفاع الأسترالية اللواء مبارك النيادي بنجمة الأداء المتميز لوزارة الدفاع الأسترالية، وذلك تقديراً لما قدّمه من جهود متفانية في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

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