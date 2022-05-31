76,5 مليون درهم من «دار البر» دعماً للأيتام داخل وخارج الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

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أنفقت جمعية دار البر 76,492,028 مليون درهم، في العام الماضي 2021، دعماً لشريحة الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم، الذين تكفلهم الجمعية إجمالاً، وتقدم لهم برامج رعاية شاملة، مادياً وتربوياً وتعليمياً واجتماعياً، داخل الإمارات وفي دول عدة حول العالم، بجانب تغطية تقديم مُساعدات خيرية موجهة لبعض الحالات الإنسانية المُختلفة، ومخصصات مشروع كسوة العيد، في عيدي الفطر والأضحى.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر: إن عدد الأيتام المكفولين من قبل جمعية دار البر، عبر دعم وتبرعات عملائها من المُحسنين وأهل الخير، وصل إلى 42 ألف يتيم، داخل الدولة وخارجها، يعيشون في 30 دولة حول العالم.

وأوضح د. المهيري أن «دار البر» خصصت في العام الماضي 72,669.413 مليون درهم لمشروع كفالة الأيتام تحديداً، وقدمت 1,335,123 مليون درهم لمصلحة أسر الأيتام، مقابل توجيه 292,902 ألف درهم إلى شريحة أصحاب الهمم من الأيتام، فيما دفعت الجمعية 721,832 ألف درهم في إطار مشروع كسوة العيد، المخصصة للأيتام وأسرهم، توفرها دار البر لهم قبل العيدين لإدخال البهجة والسرور نفوسهم.

وتكفلت جمعية دار البر، وفقاً لرئيسها التنفيذي، بدعم دور الأيتام في تلك الدول بـ1,052,113 مليون درهم، في العام ذاته، وقدمت مساعدات إنسانية متنوعة للأيتام وأسرهم غطت في مجال الصحة والتعليم والمسكن بقيمة إجمالية بلغت 42,615 ألف درهم.

وأشار الدكتور المهيري إلى أن الجمعية تنفذ مشاريع كفالة الأيتام ورعايتهم في هذا العدد الكبير من دول العالم بالتعاون مع 42 مؤسسة وهيئة خيرية مختصة في تلك الدول، من سلسلة شركاء دار البر حول العالم، المُعتمدين من قبل الجهات المُختصة، وتحت إشراف سفارات الإمارات وقنصلياتها.

وأكد أن جمعية دار البر تولي الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل 43 عاماً، وهو ما تواصل من دون انقطاع على مدار العقود الماضية، في إطار برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية الشاملة والمتنوعة، والموجهة لجميع فئات وشرائح الفقراء والمنكوبين وأصحاب الدخل المحدود، امتثالاً لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ في المجال الإنساني.

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