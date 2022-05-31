«تحقيق أمنية» تبث الفرحة في قلب الطفلة «خنساء»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من إدخال الفرحة إلى قلب الطفلة «خنساء» ورسم الابتسامة على وجهها من خلال تحقيق أمنيتها بالحصول على مشّاية طبية تساعدها على الحركة، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن خنساء طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، دائمة الابتسام، تحب الحياة وتنشر السعادة في أي محيط تتواجد به، وكانت تحلم على الدوام بالحصول على مشّاية طبية لتتمكن من التجوّل بمفردها.

وأضاف: «عند وصول المشّاية التي تمّ تصميمها وفقاً لقياسات خنساء بعد عدّة أشهر، تمّ التحضير لمفاجأتها في حفل صغير. وقدم الزبيدي الشكر لجمعية الإمارات للأمراض النادرة على تعاونها لإعادة الأمل إلى قلب خنساء، وثمن دورها في نشر المزيد من مشاعر السعادة والقوّة والأمل في قلوب المرضى من الأطفال.

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