سلطان القاسمي يعلن تنازل الشارقة عن حصتها في «زايد للإسكان» للإمارات الأخرى

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنازل إمارة الشارقة عن حصتها في برنامج زايد للإسكان إلى الإمارات الأخرى، مؤكداً سموه أن إمارة الشارقة لديها في برنامج الشارقة للإسكان ما يكفي لتغطية احتياجات مواطني الإمارة من المسكن.

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، والذي أكد سموه خلالها أن برنامج الإسكان في الشارقة بدأ في العام 2012 و«خلال الـ10 سنوات الماضية قدمنا 9608 مساكن للمواطنين ما بين منح وقروض وأكثرها منح، والقروض 3 مليارات ونصف المليار، والمنح 4 مليارات وسنصل إلى 10 آلاف مستفيد بنهاية العام الجاري بتكلفة 8 مليارات درهم»، بخلاف المجمعات السكنية التي ستستفيد منها 3350 أسرة على مستوى الإمارة.

برنامج كبير

وبيّن سموه، «أن الشارقة لديها «برنامج إسكان الشارقة» وهو برنامج كبير، ونحن لا نريد أن نزاحم الإمارات الأخرى التي تحتاج الإسكان أكثر من مواطني الشارقة، ولذلك فإن الشارقة تتنازل عن حصتها وتمنحها للمناطق الأخرى».

وبيّن صاحب السمو حاكم الشارقة، أن مدينة الشارقة والحمرية سيشيد فيها 5 آلاف و550 مسكناً، وفي المنطقة الشرقية 2885 مسكناً والمنطقة الوسطى ألف و173 مسكناً، وتم تسليم 3 آلاف و404 مساكن، وتحت الإنشاء 3 آلاف و36 مسكناً وستسلم قريباً.

ولفت سموه إلى أنه منذ عامين تم تطبيق نظام المجمعات السكنية، ففي منطقة الساف في كلباء هناك مجمع الساف على مرحلتين، الأولى منها 151 مسكناً بدأ العمل فيها ونسبة الإنجاز بلغت 97 % وستسلم بعد شهر ونصف الشهر لمستحقيها، أما المرحلة الثانية فتشمل 246 مسكناً، وبدأ العمل فيها ونسبة الإنجاز وصلت 6 %، وفي منطقة الطريف سيتم إنشاء 138 مسكناً، وفي وادي الحلو 55 مسكناً.

مساكن

وقال سموه، «إنه في ما يتعلق بمنطقة كلباء، فهناك 590 مسكناً في وادي الحلو وطريف، ومن الممكن أن تصل المساكن إلى 600 مسكن، كما أن مشاريع المنطقة الشرقية في خورفكان تشمل مجمع النحوة السكني ويضم 16 مسكناً، والمرحلة الأولى من مجمع الحراي السكني ب 48 مسكناً بدأ العمل فيها ونسبة الإنجاز وصلت 77 %، والمرحلة الثانية تشمل 434 مسكناً تم إرساؤها على المقاول، كما أن مجمع القادسية يشمل 119 مسكناً، كما أنه في منطقة دبا الحصن تم وضع برنامج لبناء 15 بناية تضم 450 وحدة سكنية سيبدأ العمل فيها قريباً».

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة خلال المداخلة، أن عدد المساكن التي سوف تنفذ في مدينة الشارقة 5 آلاف و550 مسكناً وتم عمل نظام المجمعات السكنية في منطقة الشنوف الجزء الشرقي بعدد ألف و40 مسكناً، وسيبدأ العمل فيها بعد الانتهاء من أعمال التسوية، كما أن مجمع الزبير السكني يشمل 628 مسكناً ستبدأ فيها الأعمال كذلك بعد انتهاء عملية تسوية الأراضي، وما تبقى سوف يسلّم لاحقاً، لافتاً سموه إلى أن كل تلك المشاريع السكنية منها ما سوف ينتهي خلال العام الجاري وما تبقى خلال العام الجاري.

نصائح

ونصح سموه الشباب المواطنين بضرورة الابتعاد عن شبح الديون الذي يشكل إرهاقاً لهم ولأسرهم، كما تشكل الديون عائقاً أمام مستقبلهم وتحقيق طموحاتهم، فيجب عليهم مراعاة مستقبلهم، والابتعاد عن الديون بصورة نهائية حتى يضمنوا مستقبلاً مشرقاً، كما بيّن سموه أن كبار المواطنين فوق الـ 60 عاماً لهم الأولوية في كل شيء، فمنحوا بطاقات للعلاج المجاني، إضافة إلى توفير الخدمة الممتازة لهم وكل ما يحتاجونه.

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