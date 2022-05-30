رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، جورج مانيه ويا، رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - بجورج ويا الذي قدَّم التعازي والمواساة إلى سموه في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستذكراً مآثر الفقيد ومناقبه الإنسانية الطيبة ودوره في مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي حققتها الدولة ومكانتها التي رسختها بين دول العالم.

كما هنأ رئيس ليبيريا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة ومواصلة تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لشعبها.

وأعرب الرئيس الليبيري عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وإقامة شراكات مثمرة تدعم جهود التنمية في بلاده والاستفادة من التجربة التنموية الملهمة لدولة الإمارات.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس جورج ويا للمشاعر الصادقة التي أبداها تجاه سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الفقيد الشيخ خليفة، رحمه الله، كما شكره لتهنئته بتوليه رئاسة دولة الإمارات وما عبَّر عنه من أمنيات طيبة بالتوفيق في قيادة الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق لرئيس ليبيريا.

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