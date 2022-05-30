تعاون بين «منار الإيمان» و«دبي الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

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وقعت مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، مذكرة تفاهم مع جمعية دبي الخيرية، لتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون بين الجانبين، لإسعاد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

وقع مذكرة التفاهم، ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان وأحمد إبراهيم السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، وذلك في مقر جمعية دبي الخيرية بمنطقة المحصينة 2 بدبي.

وقال ناصر الجنيبي: حرصاً من «منار الإيمان» على التعاون والتكامل في مجالات العمل الخيري، وتحقيق الشراكة بين المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع، فقد أبرمت المؤسسة مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع جمعية دبي الخيرية، تنظم علاقات التعاون، وتعنى بتفعيل النشاطات المشتركة التي تهم الجانبين في الجوانب الإنسانية والخيرية والتطوعية ومختلف الفعاليات الاجتماعية.

وأضاف: مذكرة التفاهم تعزز من الخدمات التي تقدمها كل منهما للمستفيدين، وتعزيز التنسيق المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني والتعليمي.

وأشار إلى أن المؤسستين أبدتا استعدادهما للتعاون وفق مذكرة التفاهم، من أجل تحقيق المبادئ المشتركة فيما بينهما من خلال دعم العمل الخيري والمشاركة في المشاريع الخيرية والاجتماعية والتعاون وتبادل الخبرات كل في مجال تجاربه في ممارسة العمل الإنساني وبرامج أخرى يتم تحديدها مستقبلاً.

تطوير

من جهته، قال أحمد إبراهيم السويدي: المذكرة جاءت بتوجيهات من أعضاء مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، بهدف تكثيف التعاون والعمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي والتركيز عليها إلى جانب العمل الإنساني، وتطوير أداء كفاءة العمل في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.

وأضاف: هذه الشراكة الاستراتيجية والحيوية سيكون لها أكبر الأثر في بناء بيئة العمل الإنساني المتكاملة بين كلتا الجهتين، وإحداث نقلة نوعية في أداء الجهتين وتكثيف التواجد الميداني والانفتاح على المؤسسات وتقديم الخدمات الإنسانية والوطنية.

وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار عمل «دبي الخيرية» على مد جسور التواصل مع كافة المؤسسات الإنسانية والخيرية وتنفيذ مشاريع مشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

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