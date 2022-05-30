جمارك أبوظبي تؤتمت الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن أتمتة الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات ووسائل النقل، لتكون أول جهة جمركية على مستوى المنطقة تمكن المتعاملين من الحصول على شهادات رقمية مزودة برمز QR للتوثيق والحماية، وذلك من خلال التقديم عليها عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، بينما يقوم نظام ظبي بإرسال بيانات الشهادة الجمركية لنظام المرور الاتحادي لتتوفر البيانات في إدارات التراخيص، مما يوفر على المتعاملين الوقت والجهد والتكلفة.

ويشكل الإجراء الجديد لإصدار الشهادات الجمركية رقمياً، إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات جمارك أبوظبي في رحلة تحولها الاستراتيجي وأتمتة خدماتها بما يدعم تحقيق رؤية الإدارة بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

ويواكب الإجراء الجديد لخدمة إصدار الشهادات الجمركية تسارع التطور الرقمي لجمارك أبوظبي وصولاً إلى خدمات جمركية لاورقية بالكامل.

حيث إن خدمة إصدار الشهادات كانت تتطلب سابقاً زيارة المتعاملين لمركز إسعاد المتعاملين أو أحد المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية لطباعة الشهادة الجمركية ورقياً، إذ كان معدل زمن التخليص للشهادة يصل إلى يوم ونصف يوم، في حين أصبح اليوم من الممكن الحصول على الشهادات الجمركية على مدار الساعة وبشكل ذاتي عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم».

خدمة رقمية

وأوضحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن أتمتة الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات ووسائل النقل تساهم في التسهيل على المتعاملين بتقديم خدمة رقمية مبتكرة تقلل الوقت والتكلفة وتوفر رحلة المتعامل للمراكز الجمركية، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي رصدت نمواً ملحوظاً في حجم الطلب على الشهادات الجمركية وصل إلى 97.3% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

والذي حفز الإدارة على البدء بتنفيذ خطة مدروسة نتج عنها أتمتة كاملة لإصدار الشهادات الجمركية لتسجيل المركبات ووسائل النقل بنهاية أبريل 2022 حيث تم إصدار 3049 شهادة ذاتياً من قبل المتعاملين عبر 226 معاملة رقمية خلال 11 يوماً جلها ضمن فترة إجازة عيد الفطر السعيد ومن دون الحاجة لزيارة مركز إسعاد المتعاملين من قبل التجار والمستوردين والمخلصين.

وتعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين لجعل إمارة أبوظبي عاصمة للتجارة العالمية عبر تطوير الخدمات في جميع المجالات والقطاعات، مؤكدة أن إطلاق الإدارة للخدمات والمبادرات الرقمية يأتي استكمالاً لخططها الاستراتيجية في التحول الرقمي للارتقاء بالقطاع الجمركي عبر إنجاز المعاملات بسرعة ودقة بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي.

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