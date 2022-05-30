مجلس سفراء الأمان يناقش التخصصات الجديدة لبرنامج «سواعد الأمان 2»

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي، اجتماعه التحضيري الأول لمناقشة الاستعداد لانطلاق برنامج «سواعد الأمان» بنسخته الثانية في يوليو القادم، والذي يهدف إلى توظيف الطلبة المتميزين من أعضاء المجلس للعمل لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية بمختلف التخصصات في الإدارات العامة والمراكز في شرطة دبي.

وترأس الاجتماع فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، بحضور أعضاء إدارة المجلس، وعدد من المنسقين والمختصين من مختلف الإدارات العامة.

وفي بداية الاجتماع تم استعراض نتائج برنامج النسخة الأولى من برنامج سواعد الأمان، والمقترحات الخاصة بالتخصصات الجديدة للنسخة الثانية، وأهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال فترة عمل الطلبة في شرطة دبي.

وقالت فاطمة البلوشي: يحظى مجلس سفراء الأمان بشكل عام، وبرنامج سواعد الأمان بشكل خاص، والذي يُعنى بتوظيف الطلبة للقيام بالمهام الوظيفية والعمل في شرطة دبي، برعاية واهتمام ومتابعة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يوجه بشكل دائم لدعم المبدعين والمتميزين، ويؤكد بأن شرطة دبي حاضنة للمواهب الطلابية المميزة.

وتابعت فاطمة البلوشي: إن برنامج سواعد الأمان في نسخته الأولى حقق نتائج باهرة في تطوير مهارات الطلبة المشاركين، والذين تم تكليفهم بمهام عمل في مختلف الإدارات في شرطة دبي، حيث تم توزيعهم في تخصصات متنوعة بناء على قدراتهم ورغبتهم، وبناء على الأنشطة التي تميزوا بها في مدارسهم، ما ساهم في تعزيز العديد من المهارات لديهم، سواء على مستوى التخصصات التي عملوا فيها أو على مستوى بناء الشخصية ومعرفة كيفية التعامل في بيئة العمل.

وأضافت فاطمة البلوشي: إن النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى من البرنامج، دعانا إلى الاستمرار في مثل هذه البرامج الهادفة، وإن أولياء الأمور والطلبة عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الأنشطة التي ساهمت في استثمار الوقت بالشكل الأمثل خلال الإجازة الصيفية، وهي إحدى الأولويات التي تهتم بها شرطة دبي للطفل والشباب والطلبة من مختلف المراحل، من خلال مختلف البرامج والأنشطة التي تنفذها خلال العام، لما لها من انعكاس إيجابي على المجتمع، وتعزز من الأمن والأمان، وتساهم بشكل كبير في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة والوعي.

وأوضحت البلوشي، أن النسخة الثانية من برنامج سواعد الأمان ستتيح للطلبة من أعضاء المجلس العمل في تخصصات جديدة ونوعية ومميزة، كما سيتم عمل أنشطة مختلفة لهم خلال فترة عملهم في القيادة العامة لشرطة دبي.

من جانبها قالت زينب حسين، رئيس تحرير مجلة خالد، وعضو مجلس سفراء الأمان والمنسق العام للطلبة الأعضاء، إن اختيار الطلبة المتميزين للالتحاق بالبرنامج بناء على معايير ومقابلات دقيقة، كما وسيتم عقد ورشة عمل لهم قبل البرنامج لتعريفهم بأدوارهم الوظيفية التي سوف يقومون بها، بالإضافة إلى تحديد منسق من مجلس سفراء الأمان ومنسق من الإدارة التي سوف يعمل فيها، ليتم تكليفه بمهام وظيفية تتناسب مع قدراته، بالإضافة إلى تعريفه بالخدمات الشرطية ودور الشرطة، وكذلك برامج التوعية والتثقيف وإشراكه في المبادرات والأنشطة وفرق العمل التي يتم تنفيذها خلال فترة عمله.

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