14 مليون ساعة عمل آمنة في مجمع «الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي- وائل نعيم

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سجل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منذ إنشائه عام 2013 وحتى شهر أبريل 2022، أكثر من 14 مليون ساعة عمل آمنة، وبلغ عدد ساعات العمل الآمنة في كل من المرحلتين الأولى والثانية من المجمّع مليوناً و600 ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد ساعات العمل الآمنة خلال المرحلة الثالثة للمجمّع أكثر من 2 مليون ساعة، ووصل عدد ساعات العمل الآمنة للمرحلة الرابعة إلى 6 ملايين ساعة عمل حتى الآن، فيما سجلت المرحلة الخامسة أكثر من 5 ملايين ساعة عمل آمنة حتى الآن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ «البيان»: تعمل الهيئة على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لضمان التوازن بين مقومات الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتطبق هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتها في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية.

تدريب مستمر

وأضاف: توفر الهيئة بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء من خلال التدريب المستمر للارتقاء بأنظمة الصحة والسلامة وتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بأحدث معايير وإجراءات الصحة والسلامة لتصبح ممارسات إيجابية يتبناها جميع أفراد المجتمع في مختلف مجالات حياتهم في إطار مسؤوليتها تجاه موظفيها ومتعامليها وشركائها والمجتمع بشكل عام. ولدى الهيئة كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

إدارة متكاملة

وأوضح الطاير أن نظام الإدارة المتكاملة لهيئة كهرباء ومياه دبي يتوافق مع متطلبات ISO 45001 وISO 9001 وISO 14001 ومعايير مجلس السلامة البريطاني الخمس نجوم، والتي تم التحقق من صحتها من خلال نظام تدقيق خارجي. كما تم اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي كمركز معتمد من قبل مجلس السلامة البريطاني للتدريب، ما يضمن تدريب الموظفين وتأهيلهم وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وأفضل الممارسات العالمية.

جوائز عالمية

وقال: تكللت جهود الهيئة في ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع المعنيين عن فوزها بجوائز عالمية مرموقة، ما يدعم سجلها الحافل بالإنجازات. وأثمر وضع الهيئة لصحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء على رأس أولوياتها عن فوزها بالفئة الماسية خلال الدورتين الأولى والثانية من «جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021»، حيث حصدت الهيئة «جائزة التعامل مع كوفيد 19»، وجائزة الصحة والسلامة. كما نجحت الهيئة في الارتقاء من النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007) إلى النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (أيزو 45001:2018). وكانت الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني الخاصة بتدابير الوقاية من فيروس «كوفيد 19». كما فازت بالجائزة الذهبية عن فئة الرفاهية والصحة، ضمن الجائزة الدولية لتميز الأعمال 2020. كما حصدت وللمرة الرابعة عشرة جائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني. وفي عام 2019، حصدت جائزة أفضل الأعمال (Best Business Awards)، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة.

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