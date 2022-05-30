البواردي يستقبل وزير الدفاع التركي

المصدر: وام

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع - في ديوان وزارة الدفاع صباح اليوم - معالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة رسمية للدولة.

حضر الاستقبال معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط الوزارة.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع خلال اللقاء بمعالي خلوصي أكار مؤكدا على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تعود إلي عقود من الزمن ولا سيما منذ بدايات التعاون المشترك عام 1984.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من مجالات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لا سيما في المجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة لأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطوير التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين الصديقين.

واختتم اللقاء بتنظيم زيارة ميدانية لمعالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق لعدد من الشركات الاماراتية الواعدة بهذا القطاع الحيوي للاطلاع على آخر المستجدات والتقنيات التي وصلت إليها الصناعات والمنتجات العسكرية الإماراتية

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