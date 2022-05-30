طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:21 و الجزر الأول عند الساعة 08:06 ولجزر الثاني عند الساعة 19:04.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والمد الثاني عند الساعة 21:27 و الجزر الأول عند الساعة 16:31 و الجزر الثاني عند الساعة 04:25.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 85 15

دبي 39 28 85 20

الشارقة 39 27 80 15

عجمان 36 27 75 25

أم القيوين 37 25 70 20

رأس الخيمة 41 25 70 15

الفجيرة 35 31 85 15

العين 41 24 60 10

ليوا 43 25 80 10

الرويس 42 26 85 15

السلع 44 28 85 10

دلما 41 30 80 20

طنب الكبرى 33 28 80 35

طنب الصغرى 33 28 80 35

أبو موسى 33 28 80 35

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