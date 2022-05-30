سلطان القاسمي يعلن تنازل الشارقة عن حصتها في برنامج زايد للإسكان إلى الإمارات الأخرى

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن إمارة الشارقة لديها في برنامج الشارقة للإسكان مايكفي لتغطية احتياجات مواطني الإمارة من المسكن، ولذلك أعلن سموه تنازل الشارقة عن حصة الإمارة في برنامج زايد للإسكان إلى الإمارات الأخرى.

وقال سموه "برنامج الإسكان في الشارقة بدأ في 2012 وخلال الـ10 سنوات الماضية قدمنا 9608 مسكنا للمواطنين ما بين منح وقروض وسنصل إلى 10 آلاف مستفيد بنهاية العام الجاري بتكلفة 8 مليارات درهم، بخلاف المجمعات السكنية التي ستستفيد منها 3350 أسرة على مستوى الإمارة.

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