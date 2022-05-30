بالفيديو.. شرطة أبوظبي تفعل خدمتي الإبلاغ عن حريق وطلب الإسعاف بنظام SOS
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فعلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمتي الإبلاغ عن حريق ، وطلب الإسعاف للحالات الطارئة في نظام SOS بتطبيقها الذكي على الهواتف واللوحات الذكية التي تعمل على نظامي apple store وgoogle store .
وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص شرطة ابوظبي المستمر على تطوير الخدمات على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية وضمن جهودها في استشراف المستقبل لإسعاد المتعاملين واختصار الزمن وسرعة الاستجابة.
بالفيديو.. #شرطة_أبوظبي تفعل خدمتي الإبلاغ عن حريق وطلب #الإسعاف بنظام SOShttps://t.co/ExNlW4cpQ1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AqqX1hnjcv— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 30, 2022