بالفيديو.. شرطة أبوظبي تفعل خدمتي الإبلاغ عن حريق وطلب الإسعاف بنظام SOS

المصدر:
  • البيان
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فعلت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني خدمتي الإبلاغ عن حريق ، وطلب الإسعاف للحالات الطارئة في  نظام SOS بتطبيقها الذكي  على الهواتف واللوحات الذكية التي تعمل على نظامي apple store  وgoogle store   .   

 وتأتي هذه الخدمات في إطار حرص شرطة ابوظبي المستمر على تطوير الخدمات على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم المختلفة بطرق بسيطة وذكية وضمن جهودها  في استشراف المستقبل لإسعاد المتعاملين واختصار الزمن وسرعة الاستجابة.

 

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