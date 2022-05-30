رئيس البرلمان العربي يثمن الإعلان عن الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن

المصدر: وام

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ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الإعلان عن تكوين شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن خلال اجتماع استضافته أبوظبي ، مؤكدا أنها خطوة هامة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم- إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات كون العالم يتجه نحو تشكيل كيانات اقتصادية قوية لمواجهة أي تداعيات مثلما حدث من تأثيرات سلبيةً لفيروس كورونا المستجد على اقتصاديات العالم فضلا عن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة لابد من استغلالها من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية تدعم الطموحات العربية ومستقبل الأجيال القادمة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن حجم التجارة العربية البينية لازال دون الطموح العربي وهذه الشراكات سوف تساهم بشكل إيجابي في الدفع قدما نحو تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى.

وأكد العسومي أن انطلاقة هذه الشراكة من دولة الإمارات العربية المتحدة يجسد حرصها على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي ونظرتها المستقبلية لدعم الأجيال الصاعدة، فضلا عن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث لدعم التعاون العربي في كافة المجالات وعلىً كافة المستويات.

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