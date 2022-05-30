مركز أبوظبي للصحة العامة: لا حاجة لأخذ تطعيمات إضافية من لقاحات كوفيد ـ 19

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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قالت الدكتورة مريم الملا في إدارة الأمراض السارية بمركز أبوظبي للصحة العامة، ردا على سؤال لـ «البيان» حول الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاحات كوفيد ـ 19 أو ثلاثة جرعات العام الماضي، هل سيتم اعطائهم التطعيم مرة أخرى بنفس الجرعات أو بجرعة منشطة هذا العام؟ قالت إنه في الوقت الحالي تعطى جرعتين أساسيتين من لقاح كوفيد-19 وجرعة داعمة واحدة، ولا حاجة لأخذ جرعات إضافية أخرى.

وأشارت إلى أنه يتوفر حالياً في أبوظبي نوعين من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، وهما لقاح سينوفارم، ولقاح فايزر- بيونتيك. وتعطى التطعيمات مجاناً للراغبين من المواطنين والمقيمين، لمن يتمتع بالأهلية الصحية للحصول على اللقاح، لافتة إلى أنه يتم اعتماد التطعيمات بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

وشددت الدكتورة الملا على أنه «في الوقت الراهن على فئات المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المصرح بها من قبل الجهات المعنية من لبس الكمام وإجراء فحص البي سي ار حسب البروتوكول المعتمد وفي حال أي تغيير في الإجراءات سيتم إعلام المجتمع من خلال القنوات الرسمية علما بأنه تم رفع قيود السفر ومتطلبات الفحص».

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