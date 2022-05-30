عمر السويدي: يفتح أسواقاً جديدة ويخلق فرص عمل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«البيان» أن الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة في الدول الثلاث وخلق فرص عمل للشباب، مشيراً إلى أن الشراكات الاقتصادية جزء من الاستراتيجية الصناعية، التي تهدف إلى خفض نسبة الواردات ونمو الصناعة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة بإطار اقتصادي تكاملي.

وأوضح السويدي أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي في الدول الثلاث ولجنة تنفيذية من وكلاء الوزارة ستبدأ العمل مباشرة على تنفيذ المبادرات والمشاريع المتفق عليها.

وأضاف: إنه تم دراسة تكامل الصناعات في الدول الثلاث بداية من المواد الخام الأساسية، وكيفية زيادة الشركات الإماراتية القائمة، وأوضح أن توسيع دائرة الشراكة بشأن الصناعات التكاملية أمر متاح للجميع، حيث تمثل الاتفاقية دعوة مفتوحة لكل الدول والشركاء الاستراتيجيين للإمارات للدخول إليها، والقيام بدور مشترك في تعزيز الصناعات المعززة لأمن السلع و التنمية الصناعية المستدامة.

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