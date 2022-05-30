نيفين جامع: خطة عاجلة لتنفيذ المشروعات المستهدفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، لـ«البيان»، أنه سيتم وضع خطة عاجلة لتنفيذ المشروعات المستهدفة التي تم الاتفاق عليها، والتي تراعي التكامل بين الدول الثلاث. وقالت إن الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي، خاصةً وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والأردن.

وحول معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال 2021، قالت إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ حوالي 3 مليارات و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.

وأضافت عقب توقيع مبادرة الشراكة: إن الدول الثلاث تربطها علاقات اقتصادية متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وأبوظبي وعمان، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

عمل مشترك

وأشارت إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك. وأكدت أن مصر والإمارات والأردن ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي وعمان، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أكدت وجود فرص متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الأطراف على مستوى الدول الثلاث، خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال بمصر والإمارات والأردن تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية في مصر والإمارات والأردن، وحرصها على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ونوهت جامع بحرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرة إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارات التجارة بمصر والإمارات والأردن للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري، وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لأسواق الدول الثلاث.

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